Кубань опустилась на 73-е место в рейтинге доступности ипотеки

Краснодарский край занял 73-е место в рейтинге доступности ипотеки, составленном «РИА Новости».

По данным аналитиков, доля семей, которые смогли купить квартиру в ипотеку в 2020 году составила 24,9%. Несмотря на улучшение показателей (по итогам 2019 года – 22%), Кубань потеряла две строчки в рейтинге (71-е место за 2019 год).

Общероссийскими лидерами доступности ипотеки остаются ЯНАО (71,6%), Магаданская область (65,7%), Ханты-Мансийский автономный округ (56,6%). Как показывает статистика, жители этих регионов с некоторым отрывом имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье.

Наименее доступной ипотека стала в регионах Северного Кавказа. Так, в Дагестане в году позволить себе взять жилищный кредит могли только 12,7%, в Чечне – 11%, в Ингушетии – 10,8%. Аутсайдерство национальных республик в рейтинге объясняется традиционно большим средним составом семей в этих регионах, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, и невысокими официальными зарплатами, объясняют авторы исследования.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячно по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы. Доля семей, для которых доступна покупка квартиры, оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался исходя из стоимости двухкомнатной квартиры среднего качества (площадь 60 кв.м), при первоначальном взносе в 30%.

В целом, как заявляют составители рейтинга, минувший год оказался абсолютно нетипичным из-за пандемии коронавируса, что в том числе сказалось на ипотеке и рынке недвижимости, однако он выдался крайне удачным для ипотечного кредитования из-за снижения ставок по ипотеке. В частности, было заключено рекордное за всю историю количество ипотечных договоров, и был обновлен исторический максимум по суммарному объему ипотеки.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, объем выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае в 2020 году составил 117,52 млрд руб. Это на 51,2% больше, чем годом ранее.

В январе 2021 года Краснодарский край заняла второе место в стране по выдаче ипотечных кредитов. В январе 2021 года жители Краснодарского края оформили 2,8 тыс. ипотечных займов, что на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Алексей Белянин