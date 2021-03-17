Лидеры российского хоккея поднялись в рейтингах

Героями очередного дня чемпионата НХЛ оказались два главных российских хоккеиста нынешнего столетия. Гол, который форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил в ворота «Буффало Сейбрс», позволил ему сравняться в гонке лучших снайперов всех времен с великим Филом Эспозито, а два очка нападающего «Питсбург Пингвинс» Евгения Малкина во встрече против «Бостон Брюинс» сделали его третьим российским хоккеистом в истории лиги, добравшимся до отметки в 1100 баллов, набранных в играх регулярного чемпионата.

Продвижение Александра Овечкина вверх по снайперскому рейтингу — это уже пару лет такой довольно популярный североамериканский аттракцион. На очередную ступеньку он взобрался в матче, в котором его «Вашингтон» разделался с удивительно слабым в нынешнем сезоне «Буффало». Соперника, занимающего нижнюю строчку в сводной таблице лиги, вашингтонцы разнесли со счетом 6:0. Овечкин, расстреляв в касание голкипера Картера Хаттона, забил именно шестой, то есть, строго говоря, наименее ценный гол. Но все отчеты о матче все равно вертелись исключительно вокруг него.

И это понятно. Для Александра Овечкина он был 717-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин догнал занимавшего в рейтинге шестую строчку Фила Эспозито — фигуру слишком особенную. Эспозито был, может быть, ярчайшей звездой канадского хоккея на рубеже 1960–1970-х годов, эталоном форварда, чей главный талант — поражать чужие ворота. И привязка к отечественному хоккею тут довольно четкая. В Суперсерии 1972 года, превратившейся в знаковое событие как для СССР, так и для Канады, лидером канадской сборной в отсутствие травмированного Бобби Орра, формально лучшего игрока НХЛ в то время, был как раз Эспозито.

Следующая цель Александра Овечкина — топ-пятерка и Марсель Дионн, завершивший карьеру, имея в активе 731 гол.

Насколько велика дистанция в 14 шайб, отделяющая Овечкина от него,— вопрос дискуссионный. Сейчас — дискуссионный. Год назад ответ на него был бы простым — да полная ерунда. Но в нынешнем сезоне голы даются ему несколько сложнее, чем обычно. Тот, благодаря которому Овечкин настиг Эспозито, был для него 11-м в чемпионате — в 24 встречах. Полшайбы за игру — график по меркам российского нападающего так себе. Нынешнее регулярное первенство пандемия коронавируса, как известно, сильно урезала. Но если бы оно было полным, не из 56, а из 82 матчей, то такой график предполагал бы, что по его итогам у Овечкина будет 36 голов, притом что отметка в 50 давно стала для него фактически обыденностью.

Но есть и свежий тренд. В середине марта продуктивность Александра Овечкина, как ни крути, повысилась. Матч против «Буффало» — третий подряд, в котором ему удается отличиться. До него Овечкин дважды огорчил «Филадельфия Флайерс». Так что, может быть, график и видоизменился.

Другой безусловный фронтмен российского хоккея этого века — Евгений Малкин — блеснул в матче «Питсбурга» против «Бостон Брюинс». Команда Малкина победила — 4:1, а сам он внес солидный вклад в успех — гол плюс передача. После игры Малкин оказался в центре внимания тоже в первую очередь из-за статистики.

Эти два очка обеспечили ему покорение рубежа в 1100 баллов, набранных в регулярных чемпионатах НХЛ. В истории лиги хоккеистов, добравшихся до него, было не так уж много — 62 человека. В истории «Питсбурга», полной ярких страниц,— всего двое, Марио Лемье да Сидни Кросби, выходящий на лед вместе с Малкиным. В истории российского хоккея таких игроков столько же — два. Опережает Евгения Малкина, разумеется, Александр Овечкин с 1299 очками, а еще закончивший карьеру Сергей Федоров. Чтобы достать Федорова, Малкину осталось добыть 79 баллов. И ремарки насчет того, насколько это трудная задача, тут должны быть примерно теми же, что и в ситуации с Овечкиным.

С одной стороны, не скажешь, будто в этом сезоне Евгений Малкин тянет на супербомбардира.



24 очка (8 голов и 16 передач) в 28 матчах — неплохо, но и не поражает воображение. Когда-то для Малкина темп и в балл за игру в среднем казался скромненьким.

С другой стороны, мартовский тонус хоккеиста просто превосходный. Это зимой, в стартовые полтора месяца «регулярки», очки доставались ему с явным скрипом. Теперь скрип куда-то исчез. На март пришлось восемь матчей «Питсбурга». И Малкин в них настрелял 12 очков, ни разу не отработав игру вхолостую.

И важный нюанс. С прибавившими Александром Овечкиным и Евгением Малкиным прибавили и их клубы.

У «Вашингтона» серия из пяти выигрышей, у «Питсбурга» — из шести. И их только что довольно шаткое положение в таблице нынче смотрится уже более или менее крепким. Играющие в одном дивизионе, они находятся рядышком в таблице своего дивизиона — на втором и третьем местах. И от пятого, того, что сразу за «зоной play-off», есть отрыв.

Алексей Доспехов