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Забросив шайбу в ворота «Буффало», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов всех времен НХЛ

Фото: NHLI via Getty Images

Лидеры российского хоккея поднялись в рейтингах

Александр Овечкин — в снайперском, Евгений Малкин — в бомбардирском

Героями очередного дня чемпионата НХЛ оказались два главных российских хоккеиста нынешнего столетия. Гол, который форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил в ворота «Буффало Сейбрс», позволил ему сравняться в гонке лучших снайперов всех времен с великим Филом Эспозито, а два очка нападающего «Питсбург Пингвинс» Евгения Малкина во встрече против «Бостон Брюинс» сделали его третьим российским хоккеистом в истории лиги, добравшимся до отметки в 1100 баллов, набранных в играх регулярного чемпионата.


Продвижение Александра Овечкина вверх по снайперскому рейтингу — это уже пару лет такой довольно популярный североамериканский аттракцион. На очередную ступеньку он взобрался в матче, в котором его «Вашингтон» разделался с удивительно слабым в нынешнем сезоне «Буффало». Соперника, занимающего нижнюю строчку в сводной таблице лиги, вашингтонцы разнесли со счетом 6:0. Овечкин, расстреляв в касание голкипера Картера Хаттона, забил именно шестой, то есть, строго говоря, наименее ценный гол. Но все отчеты о матче все равно вертелись исключительно вокруг него.

И это понятно. Для Александра Овечкина он был 717-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин догнал занимавшего в рейтинге шестую строчку Фила Эспозито — фигуру слишком особенную. Эспозито был, может быть, ярчайшей звездой канадского хоккея на рубеже 1960–1970-х годов, эталоном форварда, чей главный талант — поражать чужие ворота. И привязка к отечественному хоккею тут довольно четкая. В Суперсерии 1972 года, превратившейся в знаковое событие как для СССР, так и для Канады, лидером канадской сборной в отсутствие травмированного Бобби Орра, формально лучшего игрока НХЛ в то время, был как раз Эспозито.

Следующая цель Александра Овечкина — топ-пятерка и Марсель Дионн, завершивший карьеру, имея в активе 731 гол.

Насколько велика дистанция в 14 шайб, отделяющая Овечкина от него,— вопрос дискуссионный. Сейчас — дискуссионный. Год назад ответ на него был бы простым — да полная ерунда. Но в нынешнем сезоне голы даются ему несколько сложнее, чем обычно. Тот, благодаря которому Овечкин настиг Эспозито, был для него 11-м в чемпионате — в 24 встречах. Полшайбы за игру — график по меркам российского нападающего так себе. Нынешнее регулярное первенство пандемия коронавируса, как известно, сильно урезала. Но если бы оно было полным, не из 56, а из 82 матчей, то такой график предполагал бы, что по его итогам у Овечкина будет 36 голов, притом что отметка в 50 давно стала для него фактически обыденностью.

Но есть и свежий тренд. В середине марта продуктивность Александра Овечкина, как ни крути, повысилась. Матч против «Буффало» — третий подряд, в котором ему удается отличиться. До него Овечкин дважды огорчил «Филадельфия Флайерс». Так что, может быть, график и видоизменился.

Другой безусловный фронтмен российского хоккея этого века — Евгений Малкин — блеснул в матче «Питсбурга» против «Бостон Брюинс». Команда Малкина победила — 4:1, а сам он внес солидный вклад в успех — гол плюс передача. После игры Малкин оказался в центре внимания тоже в первую очередь из-за статистики.

Эти два очка обеспечили ему покорение рубежа в 1100 баллов, набранных в регулярных чемпионатах НХЛ. В истории лиги хоккеистов, добравшихся до него, было не так уж много — 62 человека. В истории «Питсбурга», полной ярких страниц,— всего двое, Марио Лемье да Сидни Кросби, выходящий на лед вместе с Малкиным. В истории российского хоккея таких игроков столько же — два. Опережает Евгения Малкина, разумеется, Александр Овечкин с 1299 очками, а еще закончивший карьеру Сергей Федоров. Чтобы достать Федорова, Малкину осталось добыть 79 баллов. И ремарки насчет того, насколько это трудная задача, тут должны быть примерно теми же, что и в ситуации с Овечкиным.

С одной стороны, не скажешь, будто в этом сезоне Евгений Малкин тянет на супербомбардира.

24 очка (8 голов и 16 передач) в 28 матчах — неплохо, но и не поражает воображение. Когда-то для Малкина темп и в балл за игру в среднем казался скромненьким.

С другой стороны, мартовский тонус хоккеиста просто превосходный. Это зимой, в стартовые полтора месяца «регулярки», очки доставались ему с явным скрипом. Теперь скрип куда-то исчез. На март пришлось восемь матчей «Питсбурга». И Малкин в них настрелял 12 очков, ни разу не отработав игру вхолостую.

И важный нюанс. С прибавившими Александром Овечкиным и Евгением Малкиным прибавили и их клубы.

У «Вашингтона» серия из пяти выигрышей, у «Питсбурга» — из шести. И их только что довольно шаткое положение в таблице нынче смотрится уже более или менее крепким. Играющие в одном дивизионе, они находятся рядышком в таблице своего дивизиона — на втором и третьем местах. И от пятого, того, что сразу за «зоной play-off», есть отрыв.

Алексей Доспехов


Лучшие снайперы в истории НХЛ

Ф И Г Г/И
1. Уэйн Гретцки (Канада) 1487 894 0,601
2. Горди Хоу (Канада) 1767 801 0,453
3. Яромир Ягр (Чехия) 1733 766 0,442
4. Бретт Халл (США) 1269 741 0,584
5. Марсель Дионн (Канада) 1348 731 0,542
6. Александр Овечкин (Россия) 1176 717 0,61
7. Фил Эспозито (Канада) 1282 717 0,559
8. Майк Гартнер (Канада) 1432 708 0,494
9. Марк Мессье (Канада) 1756 694 0,395
10. Стив Айзерман (Канада) 1514 692 0,457

Лучшие снайперы в истории НХЛ


Ф И Г П О
1. Александр Овечкин 1176 717 582 1299
2. Сергей Федоров 1248 483 696 1179
3. Евгений Малкин 935 424 676 1100
4. Александр Могильный 990 473 559 1032
5. Алексей Ковалев 1316 430 599 1029
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