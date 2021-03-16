Генсек НАТО заявил об угрозе альянсу со стороны России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения остаются главными угрозами для НАТО. По его словам, военные расходы всех стран альянса выросли за год на 3,9%. Конкретную сумму он не назвал.

«Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения — вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности»,— сказал господин Столтенберг на онлайн пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он отметил, что несмотря на негативное влияние пандемии на экономику страны альянса продолжили инвестировать в оборону. Военные расходы увеличились на 3,9%, они растут уже шестой год подряд.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что заявления западных стран об угрозе со стороны России вызывают озабоченность и сожаление. До этого стало известно о планах Великобритании увеличить свой ядерный арсенал в связи с нарастающими угрозами от России и Китая.

Подробнее о планах Великобритании — в материале “Ъ” «Боеголовная боль Лондона».