Песков заявил о беспрецедентном зарубежном давлении на закупающие вакцины у России страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Москва не поддерживает политизацию ситуации вокруг прививочных кампаний. При этом он назвал беспрецедентным зарубежное давление на страны, закупающие российские препараты. Кто именно «давит» на третьи страны, пресс-секретарь не уточнил.

«Мы категорически против политизации этой ситуации с вакцинами, мы считаем, что всех вакцин должно быть как можно больше, чтобы все страны, включая бедные страны, получили возможность привить свое население. Это единственный способ оставить пандемию»,— сказал на пресс-колее господин Песков.

Также Дмитрий Песков заявил, что ему известны попытки оказания давления со стороны на страны, желающие закупить вакцины из России. «Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это действительно имеет место»,— добавил он.

Подобное давление он назвал эгоистичными попытками. «Я не стал бы никого конкретизировать. Мы категорически против такого давления, категорически против конкуренции вакцин, мы считаем, что должны все соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией... Подобные эгоистические попытки заставить какие-то страны отказаться от каких бы то ни было вакцин, они не имеют перспектив, они вредят интересам людей»,— сказал он.

Накануне, 15 марта, стало известно, что США убеждали Бразилию отказаться от закупки российских вакцин от коронавируса COVID-19. Ранее Вашингтон обвинил Москву в информационной кампании против вакцин Pfizer и Moderna и пообещал «бороться с дезинформацией, используя все средства». После этого Кремль анонимно предупредил о готовящейся информационной кампании в европейских странах против российского препарата «Спутник V».

О противоречиях стран в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».