Швеция приостановила применение вакцины AstraZeneca

Швеция стала очередной страной, решившей приостановить применение вакцины шведско-британской компании AstraZeneca. Ранее аналогичное решение приняли более 20 стран после того, как у нескольких привитых появились тромбоэмболические осложнения. Разработчики вакцины связь осложнений и действий препарата отрицают.

«Решение является мерой предосторожности... Важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не выяснит, могут ли эти события быть связаны с вакцинацией»,— сказал журналистам главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 16 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание по вопросу безопасности вакцины от AstraZeneca. Ранее как ВОЗ, так и EMA заявляли, что доказательств, что осложнения у привившихся вызваны именно вакциной, нет, а преимущества препарата в любом случае выше, чем возможные риски.

О приостановке применения препарата — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca ставят на паузу».