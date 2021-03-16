AstraZeneca ставят на паузу

Всемирная организация здравоохранения 16 марта проведет совещание по вопросу безопасности вакцины от AstraZeneca. Более 20 стран приостановили прививочную кампанию этим препаратом. Германия, Франция, Испания и Нидерланды 15 марта остановили вакцинацию разработкой AstraZeneca. Берлин сообщил о семи новых случаях ухудшения состояния здоровья после прививки — у пациентов образовались тромбы. Однако европейский регулятор и Всемирная организация здравоохранения подчеркивают: доказательств, что осложнения вызваны именно вакциной, нет, и преимущества препарата в любом случае выше, чем возможные риски. Так опасна ли разработка AstraZeneca? Что может ждать вакцину? И не начнут ли европейцы на этом фоне закупать «Спутник V»? Выяснял Александр Рассохин.

Вакцина безопасна, не перестают повторять разработчики. Однако все новые страны берут паузу и на пару недель приостанавливают прививочную кампанию. Во Всемирной организации здравоохранения называют такое поведение властей исключительно мерой предосторожности. 16 марта ВОЗ планирует созвать совещание, чтобы обсудить, действительно ли безопасна оксфордская вакцина?

Тем временем число пациентов, у которых после прививки возникли проблемы со свертываемостью крови, увеличивается. Есть и летальные случаи. Впрочем, связывать их непосредственно с вакциной нельзя, настаивают в AstraZeneca. Вторит специалистам и профессор «Сколтеха» Дмитрий Кулиш, подчеркивая, что эти смерти могли произойти по естественным причинам.

«Тромбы образуются у 40% населения.

Вопрос: связано ли это с вакцинацией, во-вторых, ведет ли это к клиническим последствиям?

Если в течение недели немцы опубликуют доказанные клинические тромботические явления от AstraZeneca, я с грустью поверю, и тогда мир вообще меняется до узнаваемости»,— сказал Дмитрий Кулиш.

Но даже если гипотетически предположить, что препарат от AstraZeneca может приводить к появлению тромбов, такие последствия возможны и после прививки прочими вакцинами. Другое дело, что вероятность подобных побочных эффектов будет ничтожно мала, подчеркивает вирусолог Андрей Летаров: «Остается отдельный вопрос: это что-то не так с самой вакциной, или на 5 млн человек нашлись люди, которые балансировали на грани этого эффекта, и просто встряска иммунной системы привела к такой реакции. Вообще-то, активация тромбоцитов — часть нормального воспалительного ответа. Когда мы говорим о частоте типа 0,6 случаев на 100 тыс. привитых, то она очень низкая. При заболевании COVID-19 намного порядков больше».

Несмотря на решения некоторых стран, европейский регулятор настаивает: вакцинацию шведско-британским препаратом нужно продолжать. Но что если после проверки выяснится, что разработка AstraZeneca действительно может приводить к тяжелым последствиям? Компанию ждут как репутационные, так и финансовые потери, говорит врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева: «Если встречается больше определенного количества тяжелых реакций на вакцинацию, снимается серия и все проверяется. Будут смотреть, если, например, это вакцина из одной партии, то будет изыматься партия, а не вся вакцина. А если это разные серии, тогда все серии уничтожаются».

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Предполагалось, что вакцина от AstraZeneca должна стать самой популярной в мире. Компания, согласно контрактам, обещала до конца года произвести 3 млрд доз — больше, чем кто бы то ни было. Но теперь, с учетом потенциальных проблем с оксфордской разработкой, открывается окно возможностей для российского препарата.

На фоне трудностей с поставками и общим дефицитом западных препаратов Европа готова закупить «Спутник V», пишет Reuters.

Вопрос лишь в том, как быстро страны ее зарегистрируют, напоминает основатель биотехфонда ATEM Capital Антон Гопка: «Объем производства, который требуется для покрытия населения, а речь идет практически о 500 млн доз для Европейского союза, обеспечить текущими мощностями теми вакцинами, которые сейчас одобрены, невозможно. Поэтому нужно искать другие варианты. Российская вакцина — отличный вариант. Ведутся переговоры с крупнейшим производителем вакцин в Италии ReiThera».

Известно, что производство «Спутника V» в Италии начнется в июне. Кроме того, ведутся переговоры с Испанией и Германией.

Что касается прививочной кампании в России, то результаты здесь куда скромнее. Хотя бы одну дозу препарата получили всего 8,5 млн человек. Для сравнения: больше вакцинированных сейчас в одном лишь Техасе или Калифорнии. А общий показатель по всем Соединенным Штатам превысил 70 млн человек.