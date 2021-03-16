Индекс Мосбиржи впервые превысил 3600 пунктов

На открытии торгов индекс Мосбиржи достиг 3600,68 п. и обновил исторический максимум. Позднее он опустился до 3 586,67 п. (+0,06% к закрытию).

Индекс РТС в первые минуты торгов достиг 1 555,69 п. Сейчас он составляет 1 548,82 п. (+0,31% к закрытию).

Курс доллара составляет 72,9375 руб./$ (+0,15%). Курс евро — 87,0100 руб./€ (0,13%).

Российские фондовые индексы растут шестой день подряд. По данным агентства Bloomberg, накануне они заняли второе место среди фондовых индексов развитых и развивающихся стран. По мнению экспертов, рост индексов связан с благоприятной ситуацией на рынке нефти.

О росте показателей — в материале “Ъ” «Индексамый важный товар».