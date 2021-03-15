Врачи не видят положительной динамики в состоянии пострадавшего в Ярославле хоккеиста

Находящийся в реанимации Соловьевской больницы в Ярославле капитан молодежной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов находится в критическом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную в региональном департаменте здравоохранения и фармации.

В сообщении отмечается, что медики не видят положительной динамики в состоянии 19-летнего хоккеиста, попавшего в реанимацию после того, как во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с ярославским «Локо» в него попала шайба. Позднее было сообщено, что шайба попала в сонную артерию спортсмена.

«Состояние критическое – так оценивают врачи больницы имени Соловьева состояние капитана молодежной хоккейной команды "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова. При всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет»,— цитируют «РИА Новости» сообщение департамента здравоохранения.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что Тимур Файзутдинов был госпитализирован в больницу имени Соловьева в Ярославле 13 марта. В Ярославль приехали родители спортсмена и руководители клуба «Динамо». Санкт-Петербургский хоккейный клуб выразил благодарность ярославцам за поддержку. В клубе особо поблагодарили губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который взял ситуацию на личный контроль.

В департаменте здравоохранения рассказали, что врачи Соловьевской больницы проводят консультации со специалистами национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко Министерства здравоохранения России. Также отмечается, что тактика лечения хоккеиста согласована со специалистов центра Бурденко.

Молодежная хоккейная лига сообщила, что хоккейные матчи 15 марта будут проведены в поддержку Тимура Файзутдинова. В частности, 15 марта в Санкт-Петербурге проходит третья игра команд «Локо» и «Динамо» в серии плей-офф МХЛ.

Антон Антонов