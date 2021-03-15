Травмированный в Ярославле хоккеист остается в крайне тяжелом состоянии 19-летний капитан команды МХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга находится в реанимации Соловьевской больницы

Состояние капитана команда «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова, находящегося в реанимации в больнице Ярославля после попадания в него шайбы, по-прежнему остается крайне тяжелым. Сообщение об этом опубликовано в соцсети на официальной странице санкт-петербургского клуба «Динамо», выступающего в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

19-летний защитник «Динамо» Тимур Файзутдинов был травмирован во время матча плей-офф МХЛ в Ярославле с молодежной командой «Локо». В голову спортсмена попала шайба после броска игрока «Локо». Позднее родственники пострадавшего хоккеиста сообщили, что удар шайбы пришелся в сонную артерию. Пострадавший хоккеист госпитализирован в ярославскую больницу имени Соловьева.

«Тимур Файзутдинов по-прежнему находится в ярославской больнице в тяжелом состоянии. Для Тимура делается все возможное: в наличии имеются все необходимые лекарства и оборудование, им занимаются квалифицированные врачи. Все расходы клуб взял на себя. Хоккейный клуб “Динамо Санкт-Петербург” выражает особую благодарность губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, который лично контролирует всю ситуацию»,— говорится в пресс-релизе хоккейного клуба.

В пресс-релизе отмечается, что в Ярославле находятся родители хоккеиста и руководство санкт-петербургского клуба.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области сообщили, что врачи Соловьевской больницы борются за жизнь молодого хоккеиста.

«В больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии и был переведен на искусственную вентиляцию легких, сразу же врачи провели эффективные реанимационные мероприятия. Медикам на восьмой минуте удалось восстановить сердечный ритм. Пациент в полном объеме получает интенсивную терапию тяжелой черепно-мозговой травмы. Состояние пациента остается крайне тяжелым»,— сообщили в департаменте.

По информации департамента, ярославские врачи провели консилиум, к которому были привлечены главные внештатные специалисты Ярославской области. Кроме того, была проведена телемедицинская консультация со специалистами национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко Минздрава России. Отмечается, что тактику лечения пострадавшего хоккеиста ярославские медики согласовали с федеральными коллегами. Лечение с самого начала проводится с устными консультации специалистов центра Бурденко.

В Молодежной хоккейной лиге сообщили, что матчи, назначенные на 15 марта пройдут в поддержку Тимура Файзутдинова. Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет третий матч между «Локо» и «Динамо» в серии плей-офф.

Антон Антонов