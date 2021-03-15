Матчи МХЛ 15 марта пройдут в поддержку находящегося в ярославской реанимации хоккеиста

Матчи молодежной хоккейной лиги (МХЛ) 15 марта пройдут в поддержку 19-летнего хоккеиста санкт-петербургской команды «Динамо» Тимура Файзутдинова, находящегося сейчас в реанимации больницы имени Соловьева в Ярославле, сообщается на официальном сайте лиги.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что капитан команды «Динамо» Тимур Файзутдинов получил тяжелую травму во время матча плей-офф МХЛ в Ярославле с молодежной командой «Локо». В голову спортсмена попала шайба после броска игрока «Локо». Родственники пострадавшего хоккеиста рассказали, что удар шайбы пришелся в сонную артерию.

По последним данным, состояние Тимура Файзутдинова остается тяжелым. Родственники хоккеиста, приехавшие в Ярославль, рассказали, что рассматривают возможность перевозки Тимура Файзутдинова в московскую клинику.

Сегодня, 15 марта в Санкт-Петербурге пройдет третий матч между «Локо» и «Динамо» в серии плей-офф. Первые две встречи, прошедшие в Ярославле, выиграл «Локо», который ведет в серии плей-офф со счетом 2:0.

Антон Антонов