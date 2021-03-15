Песков заявил о попытках политизировать тему применения «Спутника V»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что попытки политизации вопроса применения российской вакцины против коронавируса «Спутника V» «имеют место». При этом он подчеркнул, что президент страны Владимир Путин всегда выступал против политизации этой темы.

«Мы видим, что, к сожалению, такие попытки (политизации вопроса использования российской вакцины за рубежом.— “Ъ”) имеют место. Мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, заявлений не очень удачных»,— сказал представитель Кремля журналистам во время пресс-колла.

12 марта крупнейшие информационные агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» одновременно сообщили со ссылкой на анонимный «высокопоставленный источник в Кремле», что по данным российских спецслужб, США и их союзники планируют запустить масштабную информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В начале марта США обвинили Россию в информационной кампании против вакцин Pfizer и Moderna. Вашингтон пообещал «бороться с дезинформацией, используя все средства».

Об информационной войне на рынке вакцин от коронавируса — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».