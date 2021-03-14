Медведев выиграл теннисный турнир в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Пьер-Юга Эрбера в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе. Призовой фонд — $334 тыс. Медведев завоевал свой первый титул в нынешнем сезоне.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу 25-летнего россиянина. Накануне, 13 марта, в полуфинале Медведев победил австралийца Мэттью Эбдена со счетом 6:4.

15 марта Медведев впервые в карьере поднимется на вторую строчку мирового рейтинга и станет первым за 19 лет россиянином, занявшим это место. Расклад стал ясен после того, как испанец Рафаэль Надаль, как и ожидалось, не стал просить wild card у организаторов трех турниров ATP в Марселе, Дохе и Сантьяго. Впереди Медведева окажется только серб Новак Джокович, которому российский спортсмен уступил в финале Australian Open в 2021 году.

Подробнее — в материале “Ъ” «Даниил Медведев возглавит гонку за лидером».