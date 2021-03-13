Медведев вышел в финал теннисного турнира ATP в Марселе

Россиянин Даниил Медведев обыграл австралийца Мэттью Эбдена в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе. Первый сет завершился со счетом 6:4 в пользу россиянина. Во втором сете при счете 3:0 в пользу Медведева соперник снялся с поединка из-за травмы.

В финале россиянин сыграет с победителем матча между французами Уго Умбером и Пьером-Югом Эрбером. В его активе — девять титулов АТР. В финале Australian Open в 2021 году он уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

33-летний Эбден располагается на 287-й строчке мирового рейтинга. В четвертьфинале он обыграл россиянина Карена Хачанова.

Напомним, Медведев станет первым за 19 лет россиянином, занявшим второе место в рейтинге ATP. Это стало ясно после того, как испанец Рафаэль Надаль, как и ожидалось, не стал просить wild card у организаторов трех турниров ATP, которые пройдут на следующей неделе в Марселе, Дохе и Сантьяго. Таким образом, 15 марта впереди Медведева окажется только серб Новак Джокович.

Подробнее — в материале “Ъ” «Даниил Медведев возглавит гонку за лидером».