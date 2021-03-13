Пять государств ЕС призвали разобраться с распределением вакцин от COVID-19

Лидеры Австрии, Чехии, Болгарии, Словении и Латвии написали руководству Евросоюза письмо с призывом обсудить распределение вакцины от COVID-19 внутри блока после того, как Австрия пожаловалась на неравномерность распределения вакцины. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в пятницу, 12 марта, что дозы вакцин не распределяются равномерно между государствами-членами, несмотря на договоренность.

Он раскритиковал отдельные сделки, заключаемые между руководящим советом ЕС по вакцинации и фармацевтическими компаниями. По словам Себастьяна Курца, Мальта к концу июня получит в три раза больше доз вакцины по отношению к своему населению, чем Болгария.

Господин Курц сообщил, что он и его четверо коллег призвали к обсуждению вопроса о «европейском решении». Письмо было адресовано президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.

«В последние дни... мы это обнаружили... поставки доз вакцин фармацевтическими компаниями в отдельные государства—члены ЕС осуществляются не на равной основе по отношению к численности населения»,— говорится в документе (цитата по Reuters).

Официальный представитель ЕС сообщил, что господин Мишель получил письмо, саммит лидеров уже запланирован на 25 и 26 марта. «Координация по COVID-19 снова будет рассмотрена 27 членами во время этой встречи»,— сказал чиновник, не уточнив, включает ли это распределение вакцин. В офисе Шарля Мишеля отказались от комментариев.

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