Президент и премьер Армении обсудили возможность проведения досрочных выборов

Президент Армении Армен Саркисян обсудил с премьер-министром страны Николом Пашиняном вопрос проведения внеочередных парламентских выборов. В ходе состоявшейся встречи они обсудили пути преодоления внутриполитического кризиса, сообщает администрация президента. Переговоры состоялись в рамках цикла встреч с политическими силами, инициированного господином Саркисяном.

В четверг, 4 марта, возможность проведения внеочередных выборов обсуждалась на переговорах господина Пашиняна с парламентской оппозицией. Тогда стороны не пришли к согласию.

Ранее премьер-министр Армении поставил условия для проведения выборов. Для роспуска парламента премьер должен уйти в отставку. Никол Пашинян предложил оппозиции подписать документ, согласно которому в случае его отставки они не будут выдвигать своего кандидата, однако оппозиция отвергла это предложение.

Встреча премьера с президентом Армении прошла на фоне очередного митинга оппозиции, представители которой требуют отставки господина Пашиняна. Протесты в стране начались после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Ситуация обострилась в феврале, когда Генштаб ВС потребовал от премьер-министра покинуть пост из-за его требования уволить замглавы Генштаба.

О ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Генштабу Армении понизили уровень оппозиционности».