У резиденции президента Армении произошли стычки между протестующими и полицией

В Ереване у резиденции президента Армении начались стычки между полицейскими и демонстрантами, сообщает «Sputnik Армения». На улице, которая ведет к служебному входу, собрались сторонники «Движения по спасению Родины». Они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Сообщается, что один человек получил травму, однако насколько серьезную, пока непонятно.

Собравшиеся периодически выкрикивают «Никол предатель» и «Никол, уходи». Сегодня, 13 марта, состоялась встреча премьера с президентом республики Арменом Саркисяном по разрешению внутриполитического кризиса. Она уже завершилась. По словам активистов, господин Пашинян покинул резиденцию.

Напомним, в Ереване не прекращаются протесты с требованием отставки Никола Пашиняна. Они начались после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Ситуация обострилась в феврале, когда Генштаб ВС потребовал от премьер-министра покинуть пост из-за его требования уволить замглавы Генштаба.

О ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Генштабу Армении понизили уровень оппозиционности».