Председательская чехарда

Восстановленный судом в должности председателя Государственного контрольного комитета (ГКК) Удмуртии Борис Сарнаев сегодня наконец попал на свое рабочее место и опубликовал приказ о возобновлении своей деятельности. В то же время Госсовет (парламент) Удмуртии назначил и. о. председателя ГКК аудитора комитета Марину Олюнину. Теперь в Удмуртии два председателя ГКК. Одновременно суд отправил под арест руководившую комитетом с декабря прошлого году Ольгу Филиппову. Она обвиняется в растрате.

Сегодня бывшему председателю ГКК Удмуртии Борису Сарнаеву удалось попасть на рабочее место. В его приемной подтвердили, что он вышел на работу, сам господин Сарнаев от комментариев отказался. Через некоторое время на сайте ГКК был опубликован (.pdf) его приказ, согласно которому он вернулся к исполнению своих обязанностей. В документе председатель ГКК ссылается на определение суда, восстановившего его в должности. Интересно, что ранее господина Сарнаева не пускала на работу охрана здания Госсовета Удмуртии, в котором располагается комитет.

Напомним, 62-летний Борис Сарнаев был отправлен в отставку решением Госсовета Удмуртии в ноябре 2020 года после принятия поправок к закону о ГКК, снизивших предельный возраст его председателя с 65 до 60 лет. Он опротестовал эти изменения и свое увольнение в суде. Верховный суд Удмуртии признал поправки действующими, однако Ленинский районный суд Ижевска определил, что они не имеют обратной силы и господин Сарнаев должен быть восстановлен в должности. Определение суда в силу еще не вступило — Госсовет подал апелляционную жалобу.

Накануне вечером пресс-служба парламента Удмуртии сообщила, что и. о. председателя ГКК назначена аудитор комитета Марина Олюнина. Кем издан и подписан приказ, в сообщении не сказано.

Таким образом теперь в Удмуртии фактически два председателя ГКК: одного восстановил на работе суд, а второго назначил парламент.

В пресс-службе Госсовета и главы Удмуртии ситуацию в ГКК не комментируют.

И. о. председателя ГКК аудитора комитета Марина Олюнина Фото: Государственный совет Удмуртской республики

Отметим, что возвращение Бориса Сарнаева на работу сопровождалось арестом его предшественницы Ольги Филипповой, назначенной председателем ГКК республики ему на замену. 9 марта госпожа Филиппова подала в отставку. Вчера стало известно, что она задержана сотрудниками УФСБ республики по делу, связанному с ее предыдущей работой на посту руководителя управления минюста РФ по Удмуртии, который она занимала с 2017 года. Источники “Ъ” сообщили, что на ее прежнем месте работы прошли обыски.

Бывший председатель Государственного контрольного комитета Удмуртии Ольга Филиппова Фото: пресс-служба госсовета Удмуртии

В правоохранительных органах задержание госпожи Филипповой не комментировали, однако сегодня объединенная пресс-служба судейского сообщества сообщила, что Первомайский районный суд Ижевска по ходатайству следователя отправил Ольгу Филиппову под домашний арест на срок два месяца — до 10 мая 2021 года. Ей предъявлено обвинение в растрате, совершенной с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Политолог Максим Тенсин считает, что отставка и арест Ольги Филипповой не связаны с решением суда восстановить Бориса Сарнаева в должности, однако являются свидетельством проблем в кадровой политике республики.

«Перед назначением на такой серьезный пост человека должны досконально проверить»,— комментирует господин Тенсин. По его мнению, для Бориса Сарнаева эта ситуация ничего не меняет: «Вернуть его в должность может только Госсовет своим решением на сессии».

Михаил Красильников, Ижевск