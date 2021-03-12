Nissan может привезти новый Patrol в Россию

Компания Nissan может привезти новый внедорожник Patrol в Россию, но при этом не планирует возвращать на российский рынок кроссовер Juke, сообщает «Автостат» со ссылкой на управляющего директора регионального подразделения Nissan East Андрея Акифьева.

«Juke как модель в России представлен не будет. Мы рассматриваем различные варианты моделей из линейки Nissan в этом сегменте, но в том виде, в котором сейчас выпускается Juke, на нашем рынке его не стоит ждать, — пояснил господин Акифьев. — Patrol – легендарный автомобиль и имиджевая модель для Nissan. Я уверен, что в России у нее есть покупатели, и я не исключаю возможности появления на нашем рынке следующего поколения этой модели».

При этом топ-менеджер подтвердил, что на российском рынке появятся новое поколение кроссовера Nissan Qashqai, представленное в феврале 2021 года, а также показанный в том же месяце новый кроссовер Nissan Pathfinder.

Напомним, в настоящее время линейка Nissan в России состоит всего из четырех автомобилей — Murano, Qashqai, Terrano и X-Trail — производство которых локализовано в стране.