Nissan представил новое поколение кроссовера Qasqhai

Nissan Qashqai. Фото: Nissan

Nissan Qashqai. Фото: Nissan

Nissan Qashqai. Фото: Nissan

Автомобиль построен на платформе CMF-C, которая вместе с применением новых технологий и. материалов позволила снизить массу кроссовера при одновременном увеличении жесткости его кузова. Модель получила переработанное рулевое управление, новую подвеску и гибридные силовые агрегаты.

Новый Qashqai на европейском рынке представят с двумя силовыми установками. «Мягким» гибридом на основе бензинового турбомотора 1.3 DiG-T и 12-вольтовым стартер-генератором с небольшой литий-ионной батареей. Такой агрегат будет доступен в вариантах со 138-сильным турбомотором, 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также со 156-сильным двигателем, вариатором и опциональным полным приводом.

Появится и силовая установка e-Power, в которой 157-сильным полуторалитровый бензиновый турбомотор с переменной степенью сжатия выступает в роли генератора для 190-сильного электромотора, являющегося основным источником тяги.

У автомобиля полностью поменялся дизайн кузова, выполненный в фирменном стиле современных моделей Nissan, а также переработан интерьер. Визуально новый кроссовер отличается раздельными светодиодными матричными фарами и 20-дюймовыми колесными дисками, доступными в качестве опции.

Qashqai получил передние сиденья с тремя режимами массажа и атмосферную подсветку интерьера. Архитектура центральной консоли переработана для улучшения эргономики автомобиля. На центральном тоннеле появится джойстик автоматической коробки передач и круглый селектор переключателя режимов движения. Мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином получила интерфейсы подключения смартфонов Android Auto и беспроводной Apple CarPlay, акустика с 10-ю динамиками сделана компанией Bose.

В оснащением Nissan Qashqai войдет 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 10,8-дюймовый цветной проекционный дисплей. Кроссовер сможет взаимодействовать с электронными ассистентами Google Assistant и Amazon Alexa, а также появится встроенная функция контроля за автомобилем — в случае угона она уведомит владельца через приложение NissanConnect для смартфона и сообщит в полицию.

Заявлено, что системные звуки (сигнал включенного указателя поворотов, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности и другие) для нового кроссовера создавали разработчики электронных игр из Bandai Namco. Помогать водителю будет комплекс фирменных систем активной безопасности ProPilot.

На европейском рынке новый Nissan Qashqai появится в 2021 году. Сроки появления модели в России, где налажена локальная сборка автомобиля, не названы — презентация российского варианта кроссовера состоится позднее.