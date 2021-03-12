Кравчук не исключил проведения «нормандского» саммита в апреле

Саммит «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция и ФРГ) планируется провести в апреле, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет встречи в «нормандском формате».

«Сейчас идет большая работа на уровне политсоветников... они как раз и решают этот главный вопрос — встречу на наивысшем уровне. Ну планируется где-то, наверное, на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать сложно»,— сказал господин Кравчук в эфире телеканала «Украина-24» (цитата по ТАСС).

Глава украинской делегации уточнил, что проведение саммита будет зависеть от позиции России. «Как оно будет на самом деле, сказать трудно, потому что предвидеть деятельность или позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день»,— добавил он.

В Кремле планы по проведению встречи опровергли. «Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента РФ.— “Ъ”) нет»,— сказал «РИА Новости» Дмитрий Песков.

Ситуация в Донбассе обострилась к концу 2020 года. Стороны не смогли согласовать «дорожную карту» урегулирования конфликта. Мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала резкий рост количества нарушений режима прекращения огня. 9 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отдельно встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки» в случае, если саммит не состоится. Дмитрий Песков сообщил, что контактов президентов России и Украины пока не планируется.

О ситуации в регионе — в материале “Ъ” «"Мощный шаг" на пути к мимо в Донбассе».