Гаутам Адани обогнал Илона Маска и Джеффа Безоса по темпам роста состояния

Состояние индийского миллиардера Гаутама Адани, основателя, владельца и главы многопрофильного конгломерата Adani Group, с начала текущего года увеличилось на $16,2 млрд и достигло $50 млрд, сообщает агентство Bloomberg. По оценкам агентства, с такой скоростью не росло состояние ни у кого в текущем году, включая главу Amazon Джеффа Безоса и главу Tesla Илона Маска, которые за два месяца успели несколько раз побыть на месте богатейшего человека в мире.

Adani Group, основанная в 1988 году, включает компании, работающие в таких направлениях, как морские грузоперевозки, торговля, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, энергетика, недвижимость, логистика и др. Акции подразделений группы с начала года показывают рост не менее чем в 50%. Активнее всего растут акции Adani Total Gas (96%), Adani Enterprises (90%), Adani Transmission (79%). Акции подразделения по производству энергии из возобновляемых источников Adani Green Energy в прошлом году выросли более чем на 500%. С начала текущего года их рост составил 12%.

Алена Миклашевская