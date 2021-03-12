Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова 18 марта

Московский городской суд 18 марта рассмотрит апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда Москвы о продлении ареста советнику главы «Роскосмоса», бывшему спецкору “Ъ” и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Напомним, его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ).

«Заседание назначено на 18 марта в 10:50»,— сообщила пресс-служба Лефортовского суда (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Сафронов находится под стражей в СИЗО «Лефортово» с 7 июля 2020 года. 2 марта Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая.

Накануне Иван Сафронов получил отказ следователя в просьбе позвонить его 12-летней племяннице, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. «Рассказал, что две недели назад он написал заявление следователю с просьбой предоставить ему телефонный звонок 12-летней племяннице Асе, на что ему пришел вчера отрицательный ответ от следователя»,— сказала госпожа Литвинович ТАСС после посещения СИЗО. В прошлом году ему отказывали в звонке маме в ее день рождения.

По версии следствия, в 2017 году Иван Сафронов якобы передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Он свою вину не признает и отмечает, что ему не разъяснили суть предъявленных обвинений. После последнего решения суда о продлении ареста адвокат Иван Павлов сообщил, что в деле появился секретный свидетель под псевдонимом Ландер.

О деле Ивана Сафронова — в материале “Ъ” «Все тайное становится явным».