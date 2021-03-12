В МВД подтвердили повышенный спрос на услуги техосмотра в феврале

В МВД по запросу «Ъ» предоставили данные о количестве транспортных средств, получивших диагностическую карту (ДК) по итогам техосмотра в промежутке между 1 января и 26 февраля.

С 1 марта, напомним, вступили в силу новые правила ТО — все автомобили обязательно фотографируются, при этом выданные до 1 февраля ДК продлены на полгода (но минимум до 1 октября). Накануне вступления в силу новых правил в соцсетях и СМИ появились сообщения об ажиотажном спросе на услуги пунктов ТО. Косвенно это подтверждается данными МВД: 1 января было оформлено 2,3 тыс. карт, 1 февраля — 99 тыс. карт, 15 февраля — 136 тыс. карт, 25 февраля — 219 тыс. карт.

Фото: МВД

Ранее стало известно о предложениях Совета Федерации изменить систему тарифов на техосмотр и передать часть контрольных функций за операторами ТО в Росаккредитацию.

Подробнее — в материале “Ъ” «Техосмотру меняют тарифную политику».