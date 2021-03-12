Особняк Джеффри Эпштейна продали за $51 млн

Нью-йоркский особняк финансиста-педофила Джеффри Эпштейна продан анонимному покупателю. Об этом сообщили The Miami Herald и Bloomberg со ссылкой на Дэниеля Вайнера, адвоката, представляющего интересы распорядителей наследством Эпштейна. Как сообщается, здание на 71-й Восточной улице, в котором, по словам следователей, ведших дело Эпштейна, были найдены «сотни, если не тысячи» фотографий обнаженных или полуобнаженных девочек, было продано за $51 млн. Средства от продажи дома пойдут в компенсационный фонд, созданный для жертв финансиста.

По словам одного из адвокатов, представляющих жертв Эпштейна, общая сумма активов, оставшихся после смерти финансиста, оценивается в $200 млн, притом что еще год назад эта оценка была выше — примерно $600 млн. Компенсационный фонд уже выплатил более $55 млн 150 женщинам, обвинявшим Эпштейна в сексуальном насилии.

Эпштейн, успешный финансист с обширными социальными связями (в его друзьях, например, был сын британской королевы принц Эндрю), был арестован в 2008 году по обвинению в организации проституции и сексе с несовершеннолетними, признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Он был отпущен на свободу через 13 месяцев, однако позже был снова арестован из-за нарушения процедуры досрочного освобождения. В августе 2019 года его нашли в камере повешенным.

Андрей Келекеев