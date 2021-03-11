Демпфер на растительное масло могут ввести не ранее сентября

Введение демпферного механизма для регулирования экспорта растительного масла обсуждается, оно не будет мгновенным, сообщил министр экономики Максим Решетников. По его словам, это может произойти в новом сельскохозяйственном сезоне (для подсолнечника он длится с сентября по август). О планах бизнесу сообщили заранее, чтобы дать время на подготовку.

«Тот демпфер, который обсуждается,— он не будет мгновенным, он будет касаться нового сезона. Те предложения, которые мы сейчас с Минсельхозом обсуждаем, будут касаться нового сезона»,— сказал господин Решетников на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметил, что о введении демпфера сообщили заранее, чтобы у бизнеса была возможность подготовиться. «Более того… мы первую часть этого демпфера уже по большому счету ввели: мы ввели экспортные пошлины на семечку, и на сою, и на рапс и так далее. Просто мы тем самым несколько переместили, так сказать, часть тяжести на производителей семечки, а в части переработчиков — эта часть осталась у нас недоурегулированной»,— сказал Максим Решетников.

По данным источника “Ъ”, обсуждается введение плавающей пошлины в 70% от разницы между текущей ценой на подсолнечное масло и $0,9–1 тыс. за тонну. Сейчас цены на подсолнечное масло находятся на уровне около $1,5 тыс. за тонну.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин установил размер экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. С 15 по 28 февраля пшеница будет облагаться пошлиной €25, пошлины на ячмень и кукурузу с 15 февраля по 14 марта будут равны €0. С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере €50, а с 15 марта по 30 июня — на ячмень и кукурузу (€10 и €25 соответственно).

О ситуации с экспортом зерна на фоне ограничений — в материале “Ъ” «Зерно испытывает перегрузию».