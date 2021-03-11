Решетников: мониторинг цен поможет сдерживать их экономическими способами

Мониторинг цен позволит правительству заранее принимать экономические меры во взаимодействии с бизнесом, сказал министр экономики Максим Решетников. Он отметил, что для их принятия нужно время, поэтому важно отслеживать ситуацию заранее.

«Система мониторинга нам нужна для того, чтобы экономическими механизмами, экономическими мерами заранее предсказуемо взаимодействовать с бизнесом, принимать эти решения с тем, чтобы внешняя инфляция, а у нас основная проблема — это импортированная инфляция, инфляция мировых цен, особенно на продовольствие... не перешла на внутренний рынок и не ударила по доходам населения»,— сказал господин Решетников журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, экономические меры, в отличие от административных, требуют времени. «Поэтому очень важно мониторить ситуацию и видеть процессы, что называется, в зародыше, чтобы вовремя принимать меры»,— отметил министр.

Ранее Максим Решетников выступил против госрегулирования цен, поскольку они противоречат рыночным законам. По его мнению, такие меры нужно принимать только в экстренных случаях.

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания. Мониторингом и оценкой ситуации будут заниматься Минэкономики вместе с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. За конкретные товары будут отвечать профильные органы.

О мониторинге цен на продукты — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».