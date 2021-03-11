Госдеп США напомнил о свободе слова после замедления Twitter в России

Госдепартамент США обеспокоен замедлением работы Twitter в России по решению Роскомнадзора. Там заявили, что свобода слова укрепляет общество, а не несет ему угрозу.

«Мы обеспокоены активизацией усилий России по контролю над интернетом и онлайн-контентом. Выражение мнений и разногласий, в том числе через интернет, укрепляет общество, а не несет ему угрозу. Свобода самовыражения играет важную роль в формировании более толерантного и инклюзивного общества»,— заявили РБК в пресс-службе ведомства.

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика к Twitter за массовые нарушения. Причиной стали публикации с запрещенной информацией, которую соцсеть не удалила по требованию ведомства. Компания Twitter заявила, что она обеспокоена «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете». Роскомнадзор назвал эти заявления абсурдными.

Подробности — в материале “Ъ” «К Twitter замедлили трафик».