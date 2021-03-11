Десять инвесторов планируют вложить в Фонд фондов по 1 млрд рублей

Десять представителей крупного бизнеса в России согласились вложить в Фонд фондов по 1 млрд руб., сообщил глава «Фосагро» и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. По его словам, он сам входит в их число.

Речь идет о создании Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий (Фонд фондов). Он будет направлен на увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные проекты. Ранее его инвесторами согласились стать группы компаний AEON, ЕСН, «Интеррос», «Полюс», «Ренова», ТМК и «Синара», «Уралхим», «Уралкалий» и «Фосагро». Запуск Фонда фондов планировался в феврале.

«Завершается подготовка нормативной базы Фонда фондов с фокусом на инвестициях в высокотехнологичные проекты. Здесь я хотел бы сказать, что десять представителей крупнейшего бизнеса России уже подтвердили свое участие, включая меня. Мы инвестируем по 1 млрд руб., и для нас это дополнительная возможность диверсифицировать вложения, инвестиции в российскую экономику»,— сказал господин Гурьев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по стимулированию инвестиционной активности.

Идея создания Фонда фондов обсуждалась в марте 2020 года на встрече президента России Владимира Путина с инвесторами. Правительство сообщало, что фонд будет функционировать по договору инвестиционного товарищества — государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Функции управляющего будет выполнять Российский фонд прямых инвестиций.

Об идее создания фонда — в материале “Ъ” «Неинвесть какие деньги».