«Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Салах (71) и Мане (74).

Первый матч также завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. Таким образом, английский клуб пробился 1/4 финала Лиги чемпионов. Также в четвертьфинал турнира вышел ПСЖ. В ответном матче он сыграл вничью с «Барселоной».

О матчах — в материале “Ъ” «ПСЖ и "Ливерпуль" не отдали запас».