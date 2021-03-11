ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футбольный клуб ПСЖ сыграл вничью с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 1:1. Голы забили Мбаппе (31) — Месси (37).

Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 4:1. Таким образом, французский клуб пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» впервые с 2007 года не смогла выйти в четвертьфинал турнира.

Также в четвертьфинал турнира вышел «Ливерпуль». В ответном матче он снова обыграл «Лейпциг».

О матчах — в материале “Ъ” «ПСЖ и "Ливерпуль" не отдали запас».