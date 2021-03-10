Ряд услуг «Почты России» недоступен из-за аварии у провайдера

Часть услуг «Почты России» стала недоступна из-за аварии у провайдера, сообщил «Открытым медиа» представитель почтового оператора. Он не уточнил, кто является провайдером «Почты России».

Из-за аварии посетители части отделений «Почты России» не смогут воспользоваться упрощенным получением посылок, оплатить услуги банковской картой или оплатить коммунальные платежи, а также купить в отделениях лотерейные билеты или перевести деньги через систему «Форсаж».

«Ситуация может отличаться в зависимости от региона, но основные почтовые услуги мы оказываем, и отделения работают без сбоев»,— сказал собеседник «Открытых медиа». Он пообещал, что работоспособность всех отделений будет полностью восстановлена в ближайшее время.

Сегодня, 10 марта, в России перестали работать сайты президента, правительства, Госдумы, Совета федерации, Роскомнадзора и некоторых других госорганов. Сейчас их работа восстановлена. Минцифры заявило, что проблемы связаны со сбоем в работе маршрутизаторов «Ростелекома». Также пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube, Google, «Яндекса», МТС и Qiwi.

Также Роскомнадзор 10 марта объявил о замедлении скорости работы Twitter из-за публикаций с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков, которые ведомство требовало удалить. Ведомство пригрозило соцсети блокировкой.