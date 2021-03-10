Песков не заметил сбоя в работе сайтов президента и правительства

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не заметил проблем в работе сайтов некоторых российских госорганов, в том числе интернет-страниц президента и правительства. Представитель Кремля проверил работу упомянутых порталов во время пресс-колла, сайты загрузились корректно. На момент публикации новости доступ к большинству недоступных ранее сайтов восстановился.

«Я читал об этих сообщениях. Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, но, возможно, какие-то сбои. Наверное, Минсвязи (Минцифры.— “Ъ”) даст какие-то пояснения. Пока не имеем информации на этот счет»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о связи сбоев с новостями о планах США осуществить кибератаки на внутренние системы российских властей.

Сегодня, 10 марта, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы соцсети Twitter. Причиной стали публикации с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков, которые ведомство требовало удалить. Роскомнадзор также пригрозил Twitter блокировкой, если сервис не выполнит требования.

Позже сайты некоторых российских госорганов оказались недоступны. В частности, не работали сайты президента, правительства, Госдумы, Совета федерации, Роскомнадзора, Минэкономики. Минцифры сообщило, что возникли сбои с маршрутизаторами «Ростелекома».

Газета The New York Times ранее сообщала о готовящейся масштабной кибератаке США против России. По данным издания, речь будет идти о «серии скрытых действий в отношении российских сетей, что будет очевидно для российского руководства, разведслужб и армии, но не внешнего мира».