Пресс-секретарем Алексея Орлова стал Вадим Чернопенев

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил личного пресс-секретаря. Им стал бывший пресс-секретарь администрации Орджоникидзевского района Вадим Чернопенев. Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердил сам чиновник.

«Получил приглашение от Сергея Плахотина (заместителя мэра по связям с общественностью — “Ъ-Урал”). К своим обязанностям приступил с сегодняшнего дня»,— отметил господин Чернопенев.

Место пресс-секретаря главы Екатеринбурга стало вакантным в феврале после ухода Анатолия Карманова, который был приглашен на эту должность весной 2020 года.

Напомним, после назначения Алексея Орлова на пост главы Екатеринбурга в администрации произошли кадровые перестановки. В январе пост вице-мэра по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам покинула Марина Андрусь. Вместо нее на должность назначили Андрея Корюкова. В начале февраля бывший гендиректор «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин занял пост заместителя мэра по связям с общественностью, а в марте первым вице-мэром стал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам управления имущества Игорь Сутягин. На прошлой неделе департамент общественных связей возглавила бывшая советница Алексея Орлова на посту заместителя губернатора Свердловской области Галина Токарева.