ВТБ: россияне на треть увеличили траты на цветы и сладости к 8 Марта

Россияне потратили на цветы, конфеты и торты к 8 Марта на 29% больше, чем годом ранее,— порядка 530 млн руб., свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Спрос на цветы вырос в полтора раза, на сладкие подарки — на 28%.

В минувшие праздничные выходные в магазинах цветов россияне оставили около 50 млн руб. Это на 48% больше, чем годом ранее. На конфеты и торты было потрачено около 480 млн руб. (+28%). В целом на конфеты и пирожные россияне потратили втрое больше, чем на букеты: 1670 руб. против 500 руб.

«Интересно, что за год заметно выросло количество трансакций с помощью банковских карт: за время пандемии эквайринговыми терминалами обзавелись даже небольшие розничные точки продаж, которые ранее принимали только наличные»,— прокомментировал Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Москвичи увеличили расходы на цветы и сладости для женщин на 39%, почти до 200 млн руб. Траты на букеты в столице выросли на 46% год к году и составили около 15 млн руб. Расходы на конфеты и пирожные увеличились на 38%, превысив 180 млн руб.

Согласно исследованию Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, доля займов, выданных микрофинансовыми организациями на подарки к Международному женскому дню, в текущем году не превысила 2–3% всех займов. В прошлом году она составила 8%. При этом около 60% заемщиков планируют потратить на подарок только часть суммы.

Среди наиболее желаемых подарков женщины назвали романтическое путешествие или свидание, косметику и парфюм, бытовую технику, поход в спа-салон, ювелирные изделия, смартфоны.

О том, что еще покупали россияне к 8 Марта, читайте в публикации “Ъ” «За дам наперед».