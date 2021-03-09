Мозырский НПЗ возобновил прием нефти по «Дружбе»

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Белоруссии в соответствии с планом возобновил прием нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин. «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

«Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по "Дружбе" после перерыва с начала марта из-за поставок на этот НПЗ партии азербайджанской нефти»,— сказал господин Демин журналистам (цитата по ТАСС).

В январе Мозырский НПЗ получил первый транш от российских компаний за поставки загрязненной российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в апреле-мае 2019 года. Всего НПЗ получит $60 млн.