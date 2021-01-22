Мозырский НПЗ получил первый транш от российских компаний за «грязную» нефть

ЛУКОЙЛ направил $14 млн Мозырскому НПЗ в качестве первой части компенсации за «грязную нефть», сообщил «Белнефтехим». В общей сложности НПЗ получит от российских компаний $60 млн.

«Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Речь идет о поставках более чем 500 тыс. тонн загрязненной российской хлорорганикой нефти по нефтепроводу «Дружба» в апреле—мае 2019 года. В феврале 2020 года «Белнефтехим» сообщил о подписании с Россией протокола о компенсации. По нему Минск рассчитывал получить компенсацию $15 за баррель загрязненной нефти, или более $61 млн за весь объем загрязненного сырья.

О достигнутых договоренностях — в материале “Ъ” «Белоруссия просит компенсации как в Европе».