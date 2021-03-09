Белый дом признал неэффективными санкции против Венесуэлы

США не будут снимать санкции с Венесуэлы, хотя признают, что они не привели к должному результату, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена. По его мнению, давление должно быть скоординированным с международным сообществом.

«Односторонние санкции на протяжении четырех лет не преуспели в том, чтобы изменить электоральный результат. Нигде в мире односторонние санкции на самом деле не приводили к переходу к демократии при отсутствии многостороннего и скоординированного подхода со стороны международного сообщества, что предыдущая администрация сделать не смогла»,— сказал чиновник.

Представитель администрации также добавил, что режим приспособился к санкциям, и «нефтяные рынки давно приспособились к нефтяным санкциям». По его мнению, нужно взаимодействовать с международным сообществом для скоординированного ответа, который может принести результат.

Вместе с тем США не намерены снимать ограничения против Венесуэлы. Вашингтон «оставляет за собой право пересмотреть режим санкций». Однако это будет зависеть от желания президента Николаса Мадуро вести переговоры.

Напомним, 22 февраля ЕС расширил санкции против Венесуэлы. В ответ на это власти Венесуэлы вручили послам Франции, ФРГ, Нидерландов и Испании ноты протеста, а посла ЕС объявили персоной нон грата. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об отказе вести диалог с Брюсселем.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «"Народ решил оставаться независимым, суверенным и свободным"».