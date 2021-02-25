Мадуро отказался от диалога с ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался вести диалог с Евросоюзом и сотрудничать с ним из-за расширения санкций. Он призвал Европу с уважением относиться к Каракасу и демократии.

«Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет. Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет,— либо вы исправите, либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из ЕС, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили»,— сказал господин Мадуро (цитата по «РИА Новости»).

22 февраля ЕС расширил санкции против Венесуэлы. Решение было принято с учетом «ухудшающейся ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией» в стране, говорится в заявлении. В ответ Венесуэла объявила персоной нон грата главу дипмиссии Евросоюза Исабель Брильанте Педросу. Дипломатам Франции, Германии, Нидерландов и Испании вручены ноты протеста. Господин Мадуро утверждает, что Венесуэла не хотела идти на эти шаги. «Но мы не можем принять того, что кто-либо атакует Венесуэлу, вводит санкции против Венесуэлы»,— объяснил президент.