ЕС расширил санкции против Венесуэлы

Евросоюз добавил в черный список по Венесуэле 19 человек, сообщается в Официальном журнале ЕС. Решение было принято с учетом «ухудшающейся ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией» в стране, говорится в заявлении.

Под санкции попали президент Национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-президент этой же организации Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, члены Национальной ассамблеи, судьи. Всего в список включены 55 физических лиц.

Ранее спецдокладчик СПЧ ООН Елена Довгань призвала отменить санкции против Венесуэлы. Она заявила, что санкции США, ЕС и других стран привели к экономическому и гуманитарному кризису в стране. В первую очередь пострадали самые незащищенные слои населения, включая детей, женщин и людей с хроническими заболеваниями.