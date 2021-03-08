Индекс DAX обновил исторический максимум

Немецкий фондовый индекс DAX в понедельник, 8 марта, достиг рекордного значения. В ходе торгов в 18:50 мск он поднимался на 3,3%, до 14 390,45 пункта. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 марта — 14 197,49. По данным на 18:55 индекс составлял 14 376,98 пункта.

Ранее “Ъ” писал, что международные инвесторы сократили вложения в развитые рынки. Обновление исторических максимумов американскими индексами на протяжении последних месяцев, а также неопределенность с очередным траншем денежного стимулирования заставляет инвесторов выбирать более доходные направления, прежде всего развивающиеся страны.

Подробности — в материале Ъ” «Инвесторы ищут пути развития».