07 марта, воскресенье
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Лыжник Большунов получил серебро чемпионата мира после дисквалификации Клэбо

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо был дисквалифицирован и потерял золото чемпионата мира, сообщает Dagbladet со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта. На финише марафона с общего старта в германском Оберстдорфе россиянин Александр Большунов сломал палку в борьбе с Клэбо. После этого он пропустил вперед двух норвежцев и стал третьим.

Теперь после дисквалификации Клэбо золотая медаль отошла его соотечественнику Эмилю Иверсену, а Большунов стал серебряным призером гонки.

Ранее протест по поводу эпизода со сломанной палкой подала российская сторона, об этом сообщал ТАСС. Теперь протест подали норвежцы, он был отклонен.

О ходе чемпионата читайте в публикации “Ъ” «Сборная России добежала до своего места».

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