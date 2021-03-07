Лыжник Большунов получил серебро чемпионата мира после дисквалификации Клэбо

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо был дисквалифицирован и потерял золото чемпионата мира, сообщает Dagbladet со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта. На финише марафона с общего старта в германском Оберстдорфе россиянин Александр Большунов сломал палку в борьбе с Клэбо. После этого он пропустил вперед двух норвежцев и стал третьим.

Теперь после дисквалификации Клэбо золотая медаль отошла его соотечественнику Эмилю Иверсену, а Большунов стал серебряным призером гонки.

Самый грустный эпизод масс-старта ??



В решающий момент у Большунова сломалась палка в борьбе с Клебо ??



Как думаешь, кто тут виноват? ?? pic.twitter.com/tflDnDCZvW — Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021

Ранее протест по поводу эпизода со сломанной палкой подала российская сторона, об этом сообщал ТАСС. Теперь протест подали норвежцы, он был отклонен.

О ходе чемпионата читайте в публикации “Ъ” «Сборная России добежала до своего места».