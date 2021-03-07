Гидрометцентр ожидает окончания снегопада в Москве к утру 8 марта

Сильный снегопад и ветер закончатся в Москве к утру понедельника, 8 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В воскресенье, 7 марта, может выпасть до четверти от нормы осадков за март, а их количество приблизится к рекордному значению для 7 марта, отмечал он ранее.

«Сильный снег прекращается к утру 8 марта. Небольшой снежок будет, но он будет приятным»,— сказал господин Вильфанд ТАСС. Ветер к 8 марта также утихнет, порывы будут достигать 15 м/с вместо 20 м/с 7 марта, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне сильного снегопада и гололедицы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что самые сложные метеоусловия ожидаются в Москве в воскресенье, 7 марта, около полудня. Серьезных пробок в городе пока не наблюдается, однако на 93-км МКАД произошло два массовых ДТП: с внешней и внутренней стороны. МЧС накануне выпустило экстренное предупреждение для москвичей о метели и гололедице.