В Испании прошла новая акция протеста в связи с приговором рэперу

В испанской Барселоне прошла акция протеста, вызванные приговором рэперу Пабло Аселу и арестом участников последующих акций. Газета El Periodico оценивала максимальное число протестующих в районе 1 тыс. человек. Associated Press оценивает число участников акции в несколько сотен.

Участники акции, вышедшие к оцеплению каталонской полиции на улице Рожера де Флора, начали кидать бутылки в сотрудников, сообщает каталонское издание Diari ARA. Полиция сообщила в Twitter, что предупреждала нападавших через громкую связь. Сообщений о задержаниях не было.

Пабло Асель был арестован 16 февраля, сейчас он отбывает наказание по обвинению в прославлении терроризма и клевете в адрес бывшего короля Хуана Карлоса I. Протесты на прошлых выходных завершились пожаром в одном из банков, поджогом полицейской машины и погромом витрин. После протестов было арестовано восемь человек.

О причинах протестов — в материале “Ъ” «"Народ голодает, а у него бесчисленные дворцы"».