Протестующие в Барселоне разгромили банки и полицейскую машину

Протесты в испанской Барселоне, проходящие в связи с приговором рэперу Пабло Аселу, привели в беспорядкам, сообщают Associated Press (AP) и AFP. По сообщению агентств, небольшие группы людей отделились от основной массы протестующих, разбили витрины нескольких банков, устроили пожар в одном из них и подожгли полицейскую машину.

В ходе протестов было арестовано 10 человек, включая человека, причастного к поджогу автомобиля, сообщила полиция Каталонии в Twitter. До этого она отмечала, что «группы людей в капюшонах» нападали на магазины и банки на улице Рамбла, занимались мародерством и строили баррикады.

По оценкам Reuters, всего в акциях 27 февраля в Барселоне участвовали около 2 тыс. человек. AP оценивает их число в несколько тысяч, AFP — в несколько сотен. Всего с начала протестов было арестовано более 110 участников акций.

Пабло Асель отбывает наказание по обвинению в прославлении терроризма и клевете в адрес бывшего короля Хуана Карлоса I. На фоне протестов правительство Испании пообещало отменить лишение свободы за нарушения, касающиеся свободы слова.

О протестах в Испании — в материале “Ъ” «"Народ голодает, а у него бесчисленные дворцы"».