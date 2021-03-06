Народный артист французского балета

В пятницу, недели не дожив до 62 лет, умер Патрик Дюпон — этуаль и экс-худрук балета Парижской оперы после Рудольфа Нуреева, эталон для поколения артистов рубежа веков и последний народный кумир с балетного небосклона Оперы. «Молниеносная, сокрушительная болезнь»,— сообщили близкие.

Молниеносной была и его карьера. Патрик Дюпон родился в Париже, рос без отца, нрав имел непростой. В воспитательных целях мать совала его то на айкидо, то на футбол, но по душе, жаждущей бунта, пришелся только балет. Будущую звезду в одаренном и работоспособном сорванце угадал опытный учитель Макс Боззони. А тот взамен нашел в нем и отца, и наставника, который вел его по жизни до последних своих дней. В десять лет мальчик поступил в Школу Парижской оперы и снова попал в надежные руки — к волевой директриссе Клод Бесси, она тоже подкладывала подушки на всех его жизненных виражах.

В 16 лет Патрика Дюпона приняли в труппу, а еще через год он сорвал золотую медаль в Варне, став первым французом, выигравшим этот престижнейший балетный приз. Летал по сцене как птица, вращался вихрем.

«Раньше такого ожидали только от русских, а тут — какой-то Дюпон, невиданное дело»,— шутил 17-летний триумфатор.





В Париже его встречали как национального героя.

Карьера закрутилась со скоростью его пируэтов. Лучшие хореографы жаждали работать с молодым артистом, который брал не только безупречной техникой, но и редким талантом сценического присутствия. «Дюпон — слишком одаренный… к тому же, когда он танцует, он невероятно располагает к себе, люди ему симпатизируют. Дюпон выходит на сцену, и мы забываем обо всем, видим только его»,— говорил Ролан Пети. Он же подарил ему первую большую роль в «Нане» и позже доверит танцевать сокровенное — «Юношу и смерть». Морис Бежар, с которым они одной стихии, лично выбрал его для «Болеро», а спустя годы сочинил «Саломею» — трагический монолог капризной примы-балерины, его альтер-эго (в детстве он мечтал танцевать на пуантах) и неизменный хит гастрольных турне Дюпона по США.

Джон Ноймайер видел в молодом Дюпоне Нижинского и в 1980 году поставил для него «Вацлава».

За этот балет Патрик Дюпон всего в 21 год получил высшее оперное звание — «этуаль», «звезда».

Он перетанцевал все классические балеты Нуреева, был первым Ромео. Открытого и готового к экспериментам француза обожали американцы Алвин Эйли и Твайла Тарп.

Парижская Опера пыталась удержать Патрика Дюпона в клетке, но он рвался в мир, тем более перед глазами был пример Нуреева. Жадно принимал все предложения о выступлениях, создал гастролирующую компанию «Дюпон и звезды» (среди звезд — Сильви Гиллем, Манюэль Легри, Лоран Илер), а в 29 лет, на пике балетной карьеры, ринулся руководить Французским балетом в Нанси, сохранив за собой право выступать в Париже в качестве приглашенной звезды.

Но в Оперу Патрик Дюпон вернется очень скоро и в новом статусе. После ухода Нуреева Пьер Берже искал руководителя, который бы хорошо знал труппу, и кандидатура возникла сама собой. Ему всего 31 год. Директорская пятилетка Дюпона (1990–1995) останется в истории Оперы как время воссоединения труппы, разрозненной в стихийное правление Нуреева. Он возобновлял нуреевскую классику («Ромео и Джульетта», «Баядерка», «Дон Кихот»), поощрял неоклассику. Появление в репертуаре «Манон» Макмиллана, «Щелкунчика» Ноймайера и «Жизели» Матса Эка считается заслугой правления Дюпона. Директором-провидцем он не стал: имена молодых французских хореографов — Одиль Дюбок, Даниэль Ларрьё, Режис Обадья — исчезли из Оперы так же внезапно, как и появились. И все это время Патрик Дюпон не прекращал танцевать и искать народной славы, снимаясь в кино и телепроектах. А рядом упорно и очень продуктивно работала Брижит Лефевр: с 1992 года она была надежным тылом худрука. Со сменой генерального директора в 1994 году вышла сначала в замы, а потом и в дамки.

Увольнение Патрика Дюпона из Оперы — история, которая до сих пор жива в памяти французов, причем не только балетных. Оставшись без директорского кресла, Дюпон продолжал карьеру этуали. Май 1997 года, в Опере грядет большая премьера «Весны священной» Пины Бауш и в те же даты — кинофестиваль в Каннах, куда его приглашают в жюри. Там красная дорожка, звезды со всего мира, президент Миттеран. Он отпрашивается от репетиций у Бауш, та велит выбирать. Он пишет письмо Югу Галлю, новому генеральному директору Оперы. Тот не отвечает.

А по возвращении из Канн вручает ему приказ об увольнении: нарушение трудовой дисциплины, три дня прогула, с вещами на выход.

Разгорается скандал, открытая война в прессе, суды, иски, требования компенсации, разочарования, сомнения, проблемы с алкоголем. Карьера и жизнь Патрика Дюпона летела под откос так же стремительно, как когда-то начиналась.

Трагической кульминацией этих взлетов и падений стала автокатастрофа в 2000 году. Последовали годы реабилитации, несколько лет он прожил на морфии, Боззони вновь пытался поставить его к станку, Бесси зазывала преподавать в школу. Но от предательства Дома, а так все артисты называют Оперу, Патрик Дюпон так и не оправился. Витальную потребность в народной любви и признании последние годы он восполнял на телевидении — участвовал в шоу, судил «Танцы со звездами». На съемочной площадке побыл и лириком, и клоуном — в пятницу вновь стал для французов трагической звездой.

Мария Сидельникова