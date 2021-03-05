ВОЗ призвала к осторожности при третьей и четвертой волнах коронавируса

При борьбе с распространением коронавируса не следует, полагаясь только на вакцинацию, проявлять неосторожность в других областях, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, подобное поведение может способствовать трудностями во время третьей и четвертой волн COVID-19.

Господин Райан заявил, что обеспокоен сложившимся впечатлением, по которому общество прошло кризис. «Мы не прошли его. И если мы не проявим осторожность, то страны предстанут перед тяготами третьей и четвертой вспышек»,— сказал он во время брифинга ВОЗ (цитата по AFP). По его словам, мир не должен «тратить зря надежды, которые нам дают вакцины».

Ранее власти Украины и Венгрии объявили, что в странах началась третья волна коронавируса. По мнению главы российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, третьей волны в России удастся избежать, если за два месяца будет привита четверть населения страны.

Как сильно Россия отстает от запланированных темпов прививочной кампании — в материале “Ъ FM” «Вакцинации определили сроки».