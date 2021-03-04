Венгрия закроет большинство предприятий из-за коронавируса

Власти Венгрии ужесточают ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, объявила глава аппарата премьер-министра страны Гергель Гуляш. С 6 марта в стране будут закрыты большинство предприятий, частные школы и детские сады, а контроль на границах страны будет усилен. Исключение будет сделано только для продуктовых магазинов, аптек, АЗС и частных медицинских центров.

Усиление ограничений связано с третьей волной COVID-19, которая, по словам госпожи Гуляш, выражена сильнее, чем вторая. «Надеемся, что мы на последнем этапе пандемии, и в ближайшие недели мы достигнем уровня вакцинации, которые позволят нам с 22 марта поэтапно снять ограничения»,— сказала она во время пресс-конференции (цитата по Reuters).

В Венгрии зарегистрировано 446 178 случаев заражения коронавирусом, 15 476 больных COVID-19 умерли, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В феврале Венгрия первой из стран ЕС одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Помимо российского препарата в стране используется вакцина китайской компании Sinopharm.

Всего «Спутник V» зарегистрирован в 42 странах. Ранее сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины.

О распространении коронавируса в Европе — в материале “Ъ” «В Черногории COVID стал политикой».