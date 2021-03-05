ЕС и США договорились приостановить пошлины в рамках дела Boeing

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились на четыре месяца заморозить действие пошлин, взаимно введенных из-за торгового спора о субсидиях для Boeing и Airbus, сообщили пресс-службы глав по итогам телефонного разговора. Стороны также договорились о согласованной внешней политике, в том числе в отношении к России и Украине.

«Я была рада поговорить с президентом Байденом сегодня днем, начав наши взаимодействия и хорошее личное партнерство. В качестве знака нового начала мы с президентом Байденом согласились приостановить все пошлины, введенные в контексте спора по Airbus и Boeing на авиационную и неавиационную продукцию, на первоначальный период в четыре месяца»,— передаются слова госпожи фон дер Ляйен на сайте Еврокомиссии.

Говоря о внешней политике, глава Еврокомиссии отметила, что ЕС и США разделяют стратегический взгляд на Россию. «В частности, я предложила тесно скоординировать наши политики касательно Восточной Европы. Мы также поделились взглядами на ситуацию на Украине»,— сказала она. В заявлении Белого дома указано, что господин Байден договорился с госпожой фон дер Ляйен о «координации по вопросам, представляющим общий интерес, в том числе по вопросам Китая, России, Белоруссии, Украины и Западных Балкан».

Торговый спор между США и ЕС начался в 2019 после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые Airbus получал на протяжении 15 лет от стран Европы. ВТО разрешила США ввести тарифы на товары из ЕС на сумму до $7,5 млрд, а затем позволила ЕС ввести аналогичные пошлины на сумму до $4 млрд. США утверждали, что пошлины ЕС затронули большее число товаров.