Кого считают взрослыми британцы и какие фильмы самые романтичные

Взрослеть по-британски

Взросление у большинства совершеннолетних британцев ассоциируется с финансовыми вопросами. Такой вывод можно сделать из результатов свежего опроса компании YouGov, в котором поучаствовали 1,7 тыс. человек. Более 80% считают, что взрослый человек — тот, кто приобрел себе жилье. Среди самых распространенных ответов также постоянная работа и способность разобраться с квитанциями по коммунальным платежам. О других признаках взросления — в материале “Ъ”.

Романтика нон-стоп

В среднем 48 секунд отделяют один романтический момент от другого в фильме «Когда Гарри встретил Салли». По результатам исследования портала OnBuy, среди популярных комедий о любви он лидирует по числу постельных сцен (25) и поцелуев (24). Второе место в рейтинге заняла мелодрама «Дневник Бриджит Джонс», где романтические моменты возникают каждую минуту. Персонажи фильма 28 раз произносят в кадре слово «любовь» и производные от него, 7 раз целуются, 3 раза делают предложение руки и сердца. Самые романтичные фильмы в цифрах — в материале “Ъ”.

Дикие, но симпатичные

В 2020 году британцы завели почти 4 тыс. экзотических животных. Об этом говорится в исследовании зоозащитной организации Born Free. Компания подсчитала количество разрешений на содержание диких животных, выданных в Англии, Шотландии и Уэльсе, а также выяснила, с какими именно представителями фауны живут британцы. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Карантин сближает

Уже почти год люди в разных странах вынуждены сидеть на карантине и проводить больше времени взаперти со своими близкими. В результате это приводит к исчезновению некоторых негласных бытовых запретов. По данным опроса компании One Poll, в среднем шесть домашних диалогов в месяц партнеры теперь ведут через дверь туалета. Какие новые привычки приобрели американцы на карантине — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Артём Косенок, Ольга Шкуренко