Британцы увлеклись экзотическими животными

В 2020 году британцы завели почти 4 тыс. экзотических животных. Об этом говорится в исследовании зоозащитной организации Born Free. Компания подсчитала количество разрешений на содержание диких животных, выданных в Англии, Шотландии и Уэльсе, а также выяснила, с какими именно представителями фауны живут британцы.

За прошедший год в частном владении оказались 320 диких представителей семейства кошачьих. В их числе так называемые большие кошки: пумы (18), львы (11), леопарды (11), гепарды (10), тигры (8), а также два лигра и один ягуар. Кроме того, были выданы лицензии на содержание 274 приматов (больше половины из них — лемуры), 158 крокодилов, 508 ядовитых змей, 332 скорпионов, 106 ядовитых ящериц и 2 слонов. Также британцы заводят зебр, верблюдов, мадагаскарских фосс, гиен, малайских медведей, волков, выдр и некоторых других животных.

По данным Born Free, спрос на экзотических зверей в Великобритании растет. К примеру, крокодилов в частном владении за последние 20 лет стало больше на 198%, а скорпионов — на 2000%. Зоозащитники полагают, что в реальности цифры еще выше, и обеспокоены тем, что дикие животные могут испытывать дискомфорт в неволе и представлять опасность для окружающих.

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